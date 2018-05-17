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سيـــاســة
البرلمان يعلق على وثيقة الاجتماع التساعي حول سد النهضة
الخميس 17 مايو 2018 11:19 ص
سد النهضة
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سد النهضة
ياسمين فواز
قال طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن وثيقة الاجتماع التساعى بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، تضمن استمرار المفاوضات للوصول إلى نتيجة تحفظ الحقوق.
ولفت إلى أن مصر نجحت فى إدارة المفاوضات حتى الآن، ولديها القدرة على الاستمرار فى ذلك بالشكل الذى يحفظ حقوقها وأمنها القومى .
وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية أنه رغم أن نتائج الاجتماع الماضى لم يتم التوصل فيها لنقاط اتفاق واضحة، إلا أن الوثيقة التى تم إصدارها تعد خطوة جيدة تعطى أرضية التفاوض مزيدا من القوة، خاصة فيما تضمنته من تفاصيل لها أهمية قوية وفاعلية فى قضية سد النهضة .
وأوضح أن النقطة المتعلقة بموافاة المكتب الاستشاري بتجميع الاستفسارات والملاحظات الخاصة بمشروع التقرير الاستهلالي، التى لم تحظ بالتوافق بين الدول الثلاث للحصول على رد من أهم النقاط التى تضمنتها الوثيقة لأنها تضمن استمرار التفاوض والمناقشة حول الاعتراضات التى طرحتها مصر فى الملف .
ووضعت الوثيقة جدولا زمنيا محددا للرد على جميع الملاحظات لمناقشتها فى اجتماع شهر يونيوالمقبل، بحضور المكتب الاستشارى .
وأكد أن أحد التفاصيل المهمة هي المجموعة البحثية التى تم الاتفاق على تشكيلها من خبراء فى الدول الثلاث، لمناقشة سيناريوهات وإجراءات تشغيل السد.
وتابع رضوان أن وضع إطار واضح وخطة زمنية محددة فيما يخص المفاوضات فى الفترة المقبلة يضمنان الوصول لنتائج مرضية لجميع الأطراف ويحفظ حقوق الدول الثلاث.
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