EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
البنك الزراعى يدرس إعدام جزء من مديونية صغار المقترضين
الخميس 17 مايو 2018 11:18 ص
البنك الزراعي المصري
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
سيد بدر
يدرس البنك الزراعى إعدام مديونية جزء من مديونية صغار المقترضين ممن تمتد مديونياتهم لفترة تصل إلى 10 سنوات ومن الصعب الاستدلال عنهم أو تُوفوا .
وقال تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعى، إن مجلس الإدارة درس خلال الفترة الحالية عددًا من القرارات لتنقية المحفظة الائتمانية من ضمنها إسقاط ديون كانت موجهة للخدمات المعاونة للزراعة وتمتد لفترة قد تصل إلى 15-10 عامًا.
وأوضح أن هذه القروض تم منحها على أسس ائتمانية غير سليمة، أو تم توجيهها من خلال الجمعيات لمواطنين ليسوا من عملاء البنك ويجد البنك صعوبة فى تحصيلها إما لعدم القدرة على الوصول للعميل أو نتيجة الوفاة، وبعض هؤلاء ليس لديه القدرة المادية على السداد .
وأشار إلى أن حجم هذه القروض صغير جدًا لكن طول المدة وتراكم الفوائد رفع المبلغ بشكل كبير، موضحًا أنه فى حالة اتخاذ قرار سيتم إعدام المديونية بالكامل وتجنيب مخصصات لها بحيث يتم تنقية المحفظة الائتمانية.
وأكد أن البنك حريص على دعم المزارعين والوقوف بجانب المتعثرين الذين تضرروا لظروف خارجة عن إراتهم، مشددًا على أن البنك يدرس باستمرار ضخ تسهيلات ائتمانية لمن تثبت الدراسات الائتمانية أنهم لديهم جدارة وقدرة على استمرار الإنتاج لسداد مديونياتهم وحل مشكلاتهم المالية
ونهاية مارس الماضى قال زين العابدين فى تصريحات لـ«المال» إن محفظة القروض المتعثرة تسجل نحو ما بين 3-3.5 مليار جنيه تمثل نحو 13-15 % من إجمالى محفظة الائتمان، وأجرى البنك تسويات جديدة بقيمة مليار جنيه خلال الفترة المنقضية من العام المالى 16/2017 وحصل نقدية منها بنسبة %30.
وحول المبادرة التى أعلن عنها طارق عامر، محافظ البنك المركزى، يوم الخميس الماضى، على هامش احتفالية الأهرام العربى، حول إسقاط فوائد ديون المزارعين المتعثرين وإسقاط القضايا وضخ تسهيلات ائتمانية لتشغيل المشروعات المتعثرة، أوضح نائب رئيس البنك الزراعى، أن مصرفه لم يتلق حتى الآن تعليمات من البنك المركزى حول هذا الشأن .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا