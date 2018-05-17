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ابـن رشــد (10)
الخميس 17 مايو 2018 11:13 ص
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4 قوة الأثر
لم يشأ الأستاذ العقاد أن يدمج هذا الشق فى الشق الأعم الذى أداره حول أثر الفلسفة الرشدية بعامة، لأنه يريد هنا أن يثبت أن ابن رشد رُزِق بُعْد الأثر واتساع مداه، وهو قوة الأثر وعمق البحث فيه وأيضًا شدة الخلاف عليه.
بُعد الأثر واتساع مداه يُقاس بدوافع الحياة والحركة النفسية، ولا يُقاس بالسنين والأمكنة.
ما ظهرت فلسفة ابن رشد فى مكان إلاَّ انتصب فيه ميدانُ كفاحٍ بين جانبين على الغاية فى مجال الرأى والعقيدة.
ويستشهد الأستاذ العقاد بالمساجلة القوية التى دارت بين ابن رشد والغزالى، ومضاء سلاحها ونفاذ حججها وبراهينها. ثم تمت هذه المساجلة برد ابن تيمية الذى ناقش فيه براهين مناهج الأدلة، ووضع لعِلم المنطق الإسلامى كتاب الرد على الرد على المنطقيين أو الرد فى الحقيقة على العلوم المستحدثة فى زمانه، ومنها حساب الكواكب والنجوم.
وقد دامت هذه المعركة بين الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة إلى القرن التاسـع الهجرى (الخامس عشر الميلادى)، فعهد السلطان محمد الفاتح العثمانى فيما يقول الأستاذ العقاد عهد إلى عالِم زمانه «خوجة زادة» (المتوفى 893 هـ / 1487 م) بالموازنة بين كتاب «تهافت الفلاسفة» للغزالى وكتاب «تهافت التهافت» لابن رشد، فوضع فى ذلك كتابه المشهور وهو مطبوع بالقاهرة مع الكتابين فى مجلد واحد.
وفى أوروبا لم تنقطع المناقشة فى الفلسفة الرشدية من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر، واستؤنفت فى القرن التاسع عشر على يد المؤرخ الباحث «إرنست رينان» (1823 1892 م) صاحب كتاب «حياة المسيح» وكتاب «ابن رشد والرشدية» وغيرهما.
وشملت هذه المعركة معسكر اللاهوت المسيحى ومعسكر اللاهوت الإسرائيلى.
وبرغم تحريم المَجْمَع لهذه المباحث فى أوائل القرن السادس عشر (1512 م) ظلت المعركة محتدمة طوال ذلك القرن حتى اختتمت بالمساجلة الكبرى بين المتفلسفين الإيطاليين : أشيلنى ويومبوناتسى.
سر هذه القوة.
يرى الأستاذ العقاد أن سر القوة فى المعارك التى دارت حول الفلسفة الرشدية أن هذه الفلسفة اشتملت على مباحث ترتبط بالعقائد الدينية، وأنها ظهرت فى نهاية عقد التقليد وبداية عصر الاجتهاد.
وبسبب «القوة الحيوية» لهذه الفلسفة الرشدية عاودت الظهور لدينا فى الشرق العربى، وفى أوائل القرن العشرين، فدارت حولها مساجلة طويلة بين الأستاذ الإمام محمد عبده والأديب الألمعى فرح أنطون صاحب مجلة الجامعة , وتابعها فى حينه المحافظون والمجددون.
أتى اتساع الخلف بين المتنافسين فى الغالب الأعم من اختلاف المراجع التى يعتمد عليها كل منهما.
ويستفاد مما استعرضه الأستاذ العقاد من رأى الأستاذ الإمام محمد عبده، أن كلامه صحيح بالنسبة إلى فلاسفة الإسلام فى المشرق بعامة، ولكن ابن رشد كان يعتمد على شرح أرسطو مباشرة ويفسره برأيه لا بآراء الفلاسفة الشرقيين، ويتضح ذلك من عبارات لابن رشد فى كتاب تهافت التهافت.
أما الأستاذ فرح أنطون فكان جل اعتماده على تخريجات «رينان»، ولم يتوسع فى الاطلاع توسع استقصاء على كتاب التهافت وغيره، وصرح بذلك قائلاً إنه لا مناص للكاتب العربى اليوم من أخذ تلك الفلسفة عن الإفرنج أنفسهم، وأشار إلى كتاب للأستاذ «مولر» عن «فلسفة ابن رشد ومبادئه الدينية»، وكتاب آخر للفيلسوف «رينان» عن «ابن رشد وفلسفته».
وقد كانت هذه المساجلة التى بدأت فى أوائل القرن العشرين (سنة 1902) على مفترق الطريق بين عهد التقليد وعهد الاجتهاد، وفى إبان الحركة التى أيقظت العقول لمواجهة الحياة فى العصر الحديث.
5 خاتمة
هذه خاتمة حديث الأستاذ العقاد عن ابن رشد، ليخصص بعدها فصلاً كاملاً لمنتخبات انتقاها من آثار ابن رشد.
ويعقب فى ضوء الخاتمة بأن الصورة التى أراد إبرازها تكون صحيحة إذا كانت قد صورت عقل ابن رشد فى أحسن عمله، وهو عقل قد امتاز بصدق الفهم وجودة الاستيعاب والأمانة فى التعلم وفى التعليم.
كان من تمام فهمه أنه شغله بما يحسنه ويسمو به على نظرائه، ولا جرم كان شغله الأكبر بالشرح التحصيل.
وكان لابن رشد عقلٌ يغلب عليه المنطق والبحث العلمى، ويقل فيه النظر الصوفى الذى تروعه رهبة المجهول.
وتظهر هذه الخصلة فى كثير من مناقشاته مع الغزالى، فابن رشد يستوفى مراده من الاحتمالات المنطقية والتقديرات العقلية، بينما الغزالى الصوفى يحس شيئًا وراء ذلك ويضعه فى ميزانه عند تفكيره.
عقل ابن رشد هو بلا منازع عقل الشارح الفاهم الأمين.
وذلك فيما يرى الأستاذ العقاد هو مكانه فى تاريخ الفكر الإنسانى، وقد بلغ به قصارى أثره، وإنه لأثرٌ كبير وقدرٌ عظيم.
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