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اقتصاد وأسواق
2.7 مليون طن.. إجمالي توريد القمح المحلي منذ بداية الموسم
الخميس 17 مايو 2018 11:00 ص
صورة لعملية حصاد القمح في أحد حقول ولاية كاليفورنيا الأمريكية
أخر الأخبار
صورة لعملية حصاد القمح في أحد حقول ولاية كاليفورنيا الأمريكية
محمد مجدى
تسملت الشركة المصرية القابضة للصوامع، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، نحو 2.7 مليون طن قمح محلى من المزارعين منذ بداية موسم الحصاد والتوريد منتصف أبريل الماضى وحتى أمس، بتكلفة بلغت 11 مليار جنيه.
وقال اللواء المهندس شريف باسيلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع، لـ«المال»، إن معدلات التوريد مرتفعة بشكل ملحوظ، نتيجة لعوامل جوية أدت إلى تبكير موعد الحصاد، موضحا أن وزارة التموين تسلمت نحو مليون طن خلال نفس الفترة من 2017.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على دعم الفلاح وشراء كامل كميات الإنتاج بأسعار تنافسية، مع تقديم تسهيلات فى التسليم والسداد، كما تستهدف تأمين الاحتياطى الإستراتيجى، الذى يستخدم فى الخبز المدعم، بما له من مواصفات جيده تفوق مثيله المستورد، وتوقع وصول معدلات التوريد إلى نحو 4 ملايين طن، بتكلفة 16 مليار جنيه، فى ختام الموسم يوليو المقبل.
كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال خلال افتتاح معرض أهلاً رمضان، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى المصرى يبذلان جهوداً كبيرة لتسهيل عمليات شراء وتخزين القمح، وسداد مستحقات المزارعين بشكل منتظم، لافتا إلى رغبة الوزارة فى شراء كل الكميات المتاحة.
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