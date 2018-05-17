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اقتصاد وأسواق
اتحاد المصدرين: 144 مليون دولار تعاقدات تصدير الأقطان
الخميس 17 مايو 2018 10:52 ص
تجميع الأقطان
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تجميع الأقطان
دعاء حسنى
سجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية 144 مليون دولار، خلال الموسم التصديرى 2017/2018 منذ بدايته فى سبتمبر حتى الآن، بحسب ما أكد نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان.
أضاف السنتريسى لـ«المال»، أن الكميات المتعاقد عليها منذ بداية الموسم بلغت 51 ألف طن، ما يعادل 1.2 مليون قنطار.
أكد أن إجمالى ما زرع 230 ألف فدان، من 303 آلاف فدان معلنة فى التقارير الرسمية لوزارة الزراعة خلال العام الجاري.
توقع أن يدور إنتاج 2018، حول 2 مليون قنطار، لافتاً إلى أن تلك الكميات تغطى احتياجات السوق المحلية.
استبعد رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، تاثر الخطة المستهدفة لزراعة مساحة محصول القطن خلال الأعوام المقبلة، باتجاه الحكومة لتقليص الزراعات المستهلكة للمياه وأبرزها الأرز.
أضاف أن القطن لا يعد من المحاصيل التى تستهلك مياه مثل باقى المحاصيل، كما أن المساحة المستهدف زراعتها هذا العام، التى تقترب من 300 ألف فدان ليست كبيرة.
تابع: لن نكون فى احتياج لأكثر من 2 مليون قنطار التى زراعتها خلال هذا العام.
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