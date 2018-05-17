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عقـــارات
مدبولي: مهلة 6 أشهر للأراضى السكنية الصغيرة لتشطيب طابق على الأقل
الخميس 17 مايو 2018 10:40 ص
مصطفى مدبولى 2
أخر الأخبار
مصطفى مدبولى 2
بدور إبراهيم
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قرر منح مهلة 6 أشهر، بداية من الأحد المقبل الموافق 20 مايو 2018، لقطع الأراضى السكنية الصغيرة التى تم تنفيذ سقف واحد عليها على الأقل، وذلك للانتهاء من تشطيب دور سكنى واحد على الأقل، شاملاً تشطيب الواجهة والسور، ووحدة سكنية صالحة للسكن، موضحاً أن ذلك يأتى استجابة من مجلس إدارة الهيئة للطلبات المقدمة من المواطنين السابق تخصيص قطع أراض صغيرة لهم، بمنحهم مهلة للانتهاء من البناء والتشطيب.
وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: قررت الهيئة أيضاً منح مهلة 6 أشهر بداية من الأحد المقبل الموافق 20 مايو 2018، لقطع الأراضى السكنية الصغيرة التى سبق إلغاؤها تطبيقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 99 بتاريخ 14/11/2016، لعدم تنفيذ سقف على الأقل، وذلك للانتهاء من تشطيب دور سكنى واحد على الأقل، شاملاً تشطيب الواجهة والسور، ووحدة سكنية صالحة للسكن، على أن تتضمن المهلة استخراج أو تجديد التراخيص.
وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية أنه يتم منح المهلة بالشروط التالية: سداد جميع المستحقات المالية، والتنازل عن أى دعوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة.
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