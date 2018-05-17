الانتهاء من تصوير الأجزاء الأخيرة من «الرجل الأخطر»

فيلم الرجل الأخطر

أحمد حمدي



انتهى فريق عمل فيلم "الرجل الأخطر" من تصوير المشاهد النهائية بإحدى العمارات الكبرى في منطقة جاردن سيتي بوسط البلد، حيث جمعت هذه المشاهد الفنان سامح حسين، والفنان سليمان عيد، والفنانة زينب زينب عبدالوهاب.



فيلم "الرجل الأخطر" كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد على والإثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجأت للجمهور العربي والمصري عند عرضه.



"الرجل الأخطر" بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين وادوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد وأحمد حلاوة ومارتينا و تأليف :جوزيف فوزي و من إخراج الدكتور : مرقس عادل ومخرج منفذ: محمد بدير ومنتج فني : مينا فوزي ومدير التصوير: مايكل جورجي ومهندس ديكور : تامر اسماعيل ومهندس الصوت: مرسي عبدالمغني ومستشار إعلامي: موسي صبري. من انتاج: شركة فريدة لمالكها سلمي الشرقاوي ومحمد الأباصيري.