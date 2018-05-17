EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
«شَبكني» أغنية جديدة لياسمينا العلواني
الخميس 17 مايو 2018 12:29 ص
ياسمينا العلواني
أخر الأخبار
ياسمينا العلواني
أحمد حمدي
تطرح شركة لايم إنتر اكتيف أغنية جديدة للفنانة الشابة ياسمينا العلواني بعنوان " شَبكني " كلمات الشاعر دسوقي فتحي و ألحان وتوزيع الموسيقار الكبير محمد ضياء.
وجاء هذا نتاج التعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا و شركة لايم إنتر اكتيف تحت إدارة المستشار حسن شندي و إشراف الأستاذ عاصم المنياوي المستشار الفني للموسيقى و الغناء للشركة و قد وقع اختيار الجامعة لشركة لايم إنتر أكتيف لما لها من باع كبير في إكتشاف و تنمية المواهب الشابة و منها الفنان أحمد بتشان و الفنانة يارا علي.
وتعد "أغنية شبكني" لون جديد على الفنانة ياسمينا تنافس بها المطربات المتربعات على عرش الأغنية الشعبية و اللون الفلكلوري الذي يتناسب مع مستوى الذوق العام المصري.
وجاء طرح أغنية "شبكني " بعد النجاح الكبير الذي حققه كل من " أغنية حنالو " و أغنية" إحنا أصحاب " كما تستعد شركة لايم إنتر أكتيف حاليا بعد طرح أغاني جديدة للفنانة ياسمينا بعد الانتهاء من تسجيلها خلال أشهر الصيف المقبل و البداية بأغنية " آخر عكننة " في عيد الفطر ثم أغنية " آمرك يا سيدي".
والجدير بالذكر أن شركة لايم إنتر أكتيف تسعى دائما لتبني المواهب الصاعدة الجديدة و التعاقد مع كبار نجوم الغناء العربي و قد تم الاتفاق على عدة حفلات خلال موسم الصيف القادم و نبدأها بحفلة ثاني ايام عيد الفطر بالفنانة هبة طوچي و الفنان مروان خوري كما تستعد الشركة لإقامة مهرجان فني دولي كبير سيعد من أكبر المهرجانات العربية الدولية في كافة المجالات الفنية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا