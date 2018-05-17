«شَبكني» أغنية جديدة لياسمينا العلواني

أحمد حمدي

تطرح شركة لايم إنتر اكتيف أغنية جديدة للفنانة الشابة ياسمينا العلواني بعنوان " شَبكني " كلمات الشاعر دسوقي فتحي و ألحان وتوزيع الموسيقار الكبير محمد ضياء.

وجاء هذا نتاج التعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا و شركة لايم إنتر اكتيف تحت إدارة المستشار حسن شندي و إشراف الأستاذ عاصم المنياوي المستشار الفني للموسيقى و الغناء للشركة و قد وقع اختيار الجامعة لشركة لايم إنتر أكتيف لما لها من باع كبير في إكتشاف و تنمية المواهب الشابة و منها الفنان أحمد بتشان و الفنانة يارا علي.





وتعد "أغنية شبكني" لون جديد على الفنانة ياسمينا تنافس بها المطربات المتربعات على عرش الأغنية الشعبية و اللون الفلكلوري الذي يتناسب مع مستوى الذوق العام المصري.

وجاء طرح أغنية "شبكني " بعد النجاح الكبير الذي حققه كل من " أغنية حنالو " و أغنية" إحنا أصحاب " كما تستعد شركة لايم إنتر أكتيف حاليا بعد طرح أغاني جديدة للفنانة ياسمينا بعد الانتهاء من تسجيلها خلال أشهر الصيف المقبل و البداية بأغنية " آخر عكننة " في عيد الفطر ثم أغنية " آمرك يا سيدي".

والجدير بالذكر أن شركة لايم إنتر أكتيف تسعى دائما لتبني المواهب الصاعدة الجديدة و التعاقد مع كبار نجوم الغناء العربي و قد تم الاتفاق على عدة حفلات خلال موسم الصيف القادم و نبدأها بحفلة ثاني ايام عيد الفطر بالفنانة هبة طوچي و الفنان مروان خوري كما تستعد الشركة لإقامة مهرجان فني دولي كبير سيعد من أكبر المهرجانات العربية الدولية في كافة المجالات الفنية.