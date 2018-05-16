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أسواق عربية
السعودية تقود هبوط معظم بورصات الخليج.. واستقرار القاهرة
الأربعاء 16 مايو 2018 08:52 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بنسب ضعيفة بقيادة السعودية مع تزايد التوترات السياسية فى المنطقة وارتفع مؤشرا بورصتى الدوحة والقاهرة فقط بنسبة طفيفة ليستقرا قرب مستويات أمس .
وتقدم المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة بنسبة ضئيلة بلغت 7 نقاط فقط ليستقر عند 16993 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة الدوحة بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.3% ليتوقف عند 8950 نقطة.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية هوى بأكثر من 1% ليسجل 7958 نقطة مع هبوط أسعار أسهم معظم الشركات في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات ومنها سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الذى نزل سعره بحوالى 1%.
وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.2% ليصل إلى حوالى 2932 نقطة مع خسارة سعر سهم بنك دبي الإسلامي 1% ليصل إلى 4.83 درهم (1.32 دولار) وكذلك مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.7% لينخفض إلى حوالى 4654 نقطة.
وتراجعت مؤشرات بورصات أبوظبى والكويت والبحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لتستقر عند 4467 نقطة و4776 نقطة و1273 نقطة على التوالى.
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