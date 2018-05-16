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سيـــاســة
السيسي :مهاتير محمد 90 سنة وجابوه تاني بعد 20 سنة
الأربعاء 16 مايو 2018 08:10 م
السيسي جلسة أسال الرئيس
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السيسي جلسة أسال الرئيس
أحمد صبري
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن الزعيم الماليزي، مهاتير محمد، رغم وصوله إلى سن التسعين عاما عاد مرة أخرى بعد 20 سنة من تركه الحكم رئيسا للوزراء.
جاء ذلك خلال جلسة "أسال الرئيس" المنعقدة قبل قليل على هامش مؤتمر الشباب اليوم بالقاهرة.
وقال السيسي : " هناك 4 ملفات محتاجين نشتغل فيه الأربع سنوات القادمة، بالفترة الرئاسية الثانية، الأول هو التعليم ووضعنا الاساس لذلك، الثاني هو الصحة، والثالث هو الجهاز الإداري للدولة هناك خطة كاملة".
وأضاف: "ويتبقى ملف آخر، وهو الحياة السياسية في مصر، وده رد على سؤال خاص بمدى تجهيز قيادات جديدة لإدارة الدولة، عبر بنية قوية من الشباب والمسؤولين، الذين يستطيعوا قيادة البلد خلال السنوات القادمة".
ووجه الرئيس كلمة أخيرة قائلا :" كلمة أخيرة..افهموها كويس، مهاتير محمد عنده 90 سنة جابوه تاني رئيسا لوزراء لماليزيا بعد 20 سنة".
وشكر الرئيس السيسي، الحاضرين لمؤتمر الشباب ومنظميه، موجها التقدير والحب لكل المصريين.
واعتاد الرئيس كل فترة إقامة مؤتمر للشباب يستعرض فيه مشاكل وأزمات الوطن والإجابة عليه بشكل صريح.
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