ترامب: نصرّ على نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لم يتضح بعدُ ما إذا كانت قمته المقررة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ستمضي قدمًا، مشددًا على أنه سيواصل الإصرار على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.