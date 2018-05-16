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سيـــاســة
ترامب: نصرّ على نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية
الأربعاء 16 مايو 2018 08:06 م
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رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لم يتضح بعدُ ما إذا كانت قمته المقررة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ستمضي قدمًا، مشددًا على أنه سيواصل الإصرار على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض ردًّا على سؤال عما إذا كانت القمة لا تزال قائمة: ”سنرى.. لم يجرِ إبلاغنا بأي قرار على الإطلاق.. لم نر أو نسمع أي شيء“.
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