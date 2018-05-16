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سيـــاســة
السيسي: القوة النووية الحقيقية هي الشعب
الأربعاء 16 مايو 2018 08:03 م
بالصور..تواصل مشاركة المصريين في اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية
أخر الأخبار
بالصور..تواصل مشاركة المصريين في اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية
أحمد صبري
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء، إن القوة النووية الحقيقة للدول تكمن في شعوبها، وقدرة هذه الدول على التقدم والعمل.
جاء ذلك خلال جلسة "اسأل الرئيس" بمؤتمر الشباب المنعقد بالقاهرة منذ قليل.
وقال الرئيس: "كان حد بيتكلم عن النشاط النووي لمصر، نووي ايه؟ عارفين النووي الحقيقي إيه ؟ انتو الشعب".
وأضاف: "قسما بجلال الله أنا صادق معاكم يا مصريين، وبتحملكم وكفاحكم وتقدمكم وعدم التأثير السلبي عليك".
وتابع "إحنا عايزين نتعلم كويس نشتغل كويس، ولما نعمل كدة هنبقى أقوى من النووي".
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