التربية والتعليم : لن نستغني عن أى معلم مع تطبيق النظام الجديد

أحمد الدسوقى









أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلًا عن وزارة التربية والتعليم، أنه لا توجد أي نية لدى الوزارة للاستغناء عن أي من المعلمين الموجودين في المدارس حاليا مع بدء تطبيق نظام التعليم الجديد، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإحداث البلبلة ورفض التغيير والتطوير في المنظومة.





وقال، فى أحدث تقاريره عن تقصي الحقائق، إن نظام التعليم الجديد لن يتم فيه الاستغناء عن أي معلم على رأس العمل، لكن سيتم الاستغناء فيه عن الدروس الخصوصية، وعن اعتماد الطلاب على الحفظ والتلقين؛ بهدف تخريج طالب يبتكر ويفكر ويبدع، وهذا لن يحدث إلا عن طريق المعلم.





وأضاف أن الاعتماد على التابلت والتكنولوجيا في التعليم، لن يتم إلا من خلال المعلم الذي سيتولى شرح المحتوى الموجود على التابلت التعليمي, مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على توفير البرامج التدريبية اللازمة لتنمية مهارات جميع المدرسين مهنيا وتطوير أدائهم.



