4 جنيهات تراجعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 645

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، تراجعًا بنحو 4 جنيهات خلال التعاملات اليومية؛ نتيجة انخفاض سعر الأوقية عالميًّا.





وسجل عيار 21، اليوم، نحو 645 جنيهًا للجرام، بدلًا من 649 جنيهًا أمس.





فيما سجل عيار 18 قيمة 553 جنيهًا، وعيار 24 نحو 738 جنيهًا بدلًا من 743 جنيهًا أمس، وتراجعت الأوقية لتسجل 1289 بدلًا من 1293 دولارًا أمس.



