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عيار 24
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المكرونة
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الدقيق
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الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
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المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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اقتصاد وأسواق
4 جنيهات تراجعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 645
الأربعاء 16 مايو 2018 07:12 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، تراجعًا بنحو 4 جنيهات خلال التعاملات اليومية؛ نتيجة انخفاض سعر الأوقية عالميًّا.
وسجل عيار 21، اليوم، نحو 645 جنيهًا للجرام، بدلًا من 649 جنيهًا أمس.
فيما سجل عيار 18 قيمة 553 جنيهًا، وعيار 24 نحو 738 جنيهًا بدلًا من 743 جنيهًا أمس، وتراجعت الأوقية لتسجل 1289 بدلًا من 1293 دولارًا أمس.
وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 5165 جنيهًا.
أسعار الذهب
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