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سيـــاســة
السيسي: بمشي الساعة 5 الصبح بقول يارب احنا محتاجين إدينا
الأربعاء 16 مايو 2018 07:03 م
السيسي
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السيسي
أحمد صبري
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد خدمة أو سلعة تتيحها الحكومة في مصر إلا وتقدم عليها دعما، ضاربا المثل برغيف الخبز الذي تدعمه الحكومة ليباع بسعر 5 قروش في حين يتكلف 60 قرشا.
وقال السيسي خلال جلسة "أسأل الرئيس"، بمؤتمر الشباب قبل قليل، إن إجراءات مثل زيادة سعر تذكرة المترو تأجلت مرارا بشكل أدى لتراكم خسائر المرفق.
وذكر أنه رغم التقدم الاقتصادي الذي يحدث على مستوى بعض القطاعات مثل الاكتشافات البترولية الإخيرة، فإنه يدرك مدى الحاجة لمزيد من هذه الاكتشافات حتى تكفي احتياجات شعب يتجاوز 100 مليون مواطن.
وتابع الرئيس: "لما جه دولة رئيس الوزراء يقولي عن كشف حقل ظهر للغاز، وجابلي رئيس شركة إيني، بيقولي أنت مش مبسوط ؟ قولتله لأ .. والله العظيم أنا بمشي الساعة 5 الصبح، أقوله يارب ..إحنا محتاجين إدينا".
وأضاف "كل يوم أقوله يارب إبعتلي 10 أو 12 بئرا زي حقل ظهر ، يعلم الله أن أنا صادق معاكم في كل كلمة بقولها".
وحقل ظهر أحد أهم الاكتشافات البترولية الأخيرة التي تقول الحكومة إنه سيكون أهم عوامل توفير عملة صعبة الفترة المقبلة.
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