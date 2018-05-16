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بورصة وشركات
نايل سيتى للاستثمار تخطر البورصة بأسباب تأخر نتائج 2017
الأربعاء 16 مايو 2018 06:51 م
شركة نايل سيتي للاستثمار
أخر الأخبار
شركة نايل سيتي للاستثمار
رجب عز الدين
قالت شركة نايل سيتى للاستثمار إن عدم الانتهاء من اعتماد القوائم المالية للشركات التابعة تسبب فى تأخير الإعلان عن نتائج أعمالها.
جاء ذلك فى بيان من الشركة، اليوم الأربعاء، ردًّا على استفسارات البورصة بخصوص التأخر فى إرسال نتائح أعمال الفترة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017.
وتتوقع الشركة أن يتم الانتهاء من إعداد القوائم المالية للشركة واعتمادها من مجلس الإدارة خلال 10 أيام تمهيدًا لإرسالها لمراقبى الحسابات.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 241% إلى 353.9 مليون جنيه خلال تسعة الأشهر الأولى من 2017، مقارنة بنحو 113.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.
تأسست نايل سيتى للاستثمار سنة 1997 للعمل فى مجال الاستثمار بقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة، والفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية.
البورصة المصرية
نايل سيتي للاستثمار
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