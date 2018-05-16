نايل سيتى للاستثمار تخطر البورصة بأسباب تأخر نتائج 2017

رجب عز الدين









قالت شركة نايل سيتى للاستثمار إن عدم الانتهاء من اعتماد القوائم المالية للشركات التابعة تسبب فى تأخير الإعلان عن نتائج أعمالها.





جاء ذلك فى بيان من الشركة، اليوم الأربعاء، ردًّا على استفسارات البورصة بخصوص التأخر فى إرسال نتائح أعمال الفترة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017.





وتتوقع الشركة أن يتم الانتهاء من إعداد القوائم المالية للشركة واعتمادها من مجلس الإدارة خلال 10 أيام تمهيدًا لإرسالها لمراقبى الحسابات.





وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 241% إلى 353.9 مليون جنيه خلال تسعة الأشهر الأولى من 2017، مقارنة بنحو 113.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.



