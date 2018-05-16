ماذا لو أجلت الحكومة الإصلاح الاقتصادي ؟.. السيسي يجيب: كانت هتخرب

السيسي صورة جديدة أسال الرئيس

أحمد صبري

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن مصر كانت "هتخرب" إذا لم تقم الحكومة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت نوفمبر 2016 بالتعويم.



جاء ذلك ردا على جانب من أسئلة المواطنين، ضمن جلسة "أسأل الرئيس"،التي بدأت قبل قليل ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، المنعقد بالقاهرة.



وتركزت معظم الأسئلة في بداية الجلسة، حول ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ولماذا الإصرار الدائم على التضحية بشعبية الرئيس في سبيل إصلاحات اقتصادية صعبة وتحمل المسؤولية بمفرده أمام التاريخ، وسط دعوات لأهمية توزيع الأعباء على الأجيال القادمة، وعدم مراعاة البعد الاجتماعي.



وقال السيسي: "هل ممكن نأجل جزءا من الإصلاح للآخرين من بعدنا ؟ بدل ما نجاوب على السؤال تعالوا نفكر لو مكناش عملنا الإجراء كان شكل بلدنا هيبقى عامل إزاي؟ دايما بنشوف نتيجة الإجراءات الإيجابية، لكن ما بنلمساش بأيدينا".



وأضاف "إحنا عملنا التعويم في نوفمبر 2016، لو مكناش عملنا الإجراء ده، يا ترى كان حجم الاحتياطي الموجود في البنك المركزي كان هيبقى قد إيه؟".



وأجاب قائلا: "لو مكناش عملنا ده حجم فاتورة الاستيراد اللي المفروض إنها بتزيد وعايزة طلب على الدولار بشكل كبير، بالتالي سعره يتضخم ويزيد، ولو مكناش عملنا ده، سوق العملة الحرة كان هيودينا فين؟".



وتابع "إحنا خدنا الخطوة وبنعاني منها ، لكن ما ضيعناش و البلد مارحتش".



وتابع "الإجراء لو ماخدناهوش تصوروا أن حجم العمالة الموجودة بالمصانع هتبقى في الشارع".



وقال الرئيس موضحا تداعيات ذلك: "هو دلوقتي معاه لكن اللي معاه مش كفاية، لأ ماكنش هيبقى معاه حاجة خالص الشركات عايزة تجيب مستلزمات إنتاج وتطلع أرباحها برا".



وتساءل: "هل كان لدينا خيار ألطف من كده وما عملناهوش؟ يعني إحنا ما بنحبكوش؟ لو شوفتم كده فده أمر محتاج مراجعة".



وقال الرئيس "أنا بتمنى ماخليش حاجة للي بعدي؛ علشان أشيل أنا كل التكلفة واللي بعدي يقدر يقود البلاد بشكل أسهل".



وتساءل "هو صندوق النقد الدولي لو منفذناش البرنامج ده اللي إحنا حطيناه كان هيدينا شرائح القرض؟".



وقال: "السندات اللي بنطرحها والفائدة تتراجع عليها نتيجة التحسن في موقفنا الاقتصادي، كان حجم التحديات والبطالة هتزيد بشكل كبير جدا، مع تراكم حجم المشاكل".



وأضاف "أنا قولت قبل كده هما مساران إن عملته الناس تزعل منك وممكن تخرج عليك وتتخرب، وإن ماعملتوش تتطور الأمور بالسلب وتتخرب، كده خربانة وكده خربانة".



وتابع "اللي إحنا بنعمله هو إن شاء الله إجراءات الدولة النجيبة، التي تسعى إلى تغيير واقعها المؤلم إلى واقع أفضل".



وأكد أن "البطل في الموضوع مش متخذ القرار .. البطل في الموضوع هما المصريين".



وعادة ما شكر الرئيس المصريين على تحملهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، التي شملت تخفيض لدعم الوقود وتعويم العملة وسط ارتفاع الأسعار.

