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سيـــاســة
برلمانى إسرائيلى يطالب بإبادة الآشوريين والأرمينيين
الأربعاء 16 مايو 2018 03:34 م
قصف إسرائيلى
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قصف إسرائيلى
عادل عبد الجواد
قدم عضو الكنيست الإسرائيلى "ايتسيك شمولى" من المعسكر الصهيونى مشروع قانون يسعى إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية الأرمينية والآشورية.
وقال النائب "شمولى" فى كلمة له بالقناة العاشرة الإسرائيلية: "لن نقبل التحذيرات الأخلاقية من تركيا المعادية للسامية التى تقصف آلاف الأكراد كل يوم فى شمال غرب سوريا على حد قوله، واتهم عضو الكنيست تركيا بأنها مسؤولة عن الإبادة الجماعية للأرمن وعن الفظائع التى ارتكبت فى التاريخ تجاه الآشوريين. على حد زعمه.
واختتم ايتسيك شمولى كلمته قائلا: "فقد حان الوقت للكنيست لكى يفعل ذلك القانون مثل العديد من البرلمانات فى جميع أنحاء العالم".
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