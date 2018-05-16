روحانى: لن نستسلم للعقوبات أو التهديدات الأمريكية

روحاني



عادل عبد الجواد



أدان الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إسرائيل لقيامها بقتل فلسطينيين فى اشتباكات مع قوات جيش الاحتلال على الحدود مع قطاع غزة.



وقال روحانى فى كلمة له بالتليفزيون الإيرانى: "الفلسطينيون يقاتلون من أجل دولتهم القومية"، وأضاف "سنقف دائما مع الفلسطينيين ضد المعتدين والمضطهدين.



وفى السياق نفسه، قال روحانى إن بلاده لن تستسلم للضغوط الأمريكية سواء كانت فرض عقوبات أو تهديدات حربية، مضيفا أنه سيعارض المؤامرات الأمريكية أيا كانت.