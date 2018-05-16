المال تنشر وثيقة الاجتماع التساعي لسد النهضة

سد النهضة

المال- خاص



أعلنت الخارجية، اليوم الأربعاء، ترجمة غير رسمية لوثيقة مخرجات الاجتماع التساعي الثاني لوزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات بكل من مصر وإثيوبيا والسودان، وفق بيان



وتنشر المال نص الوثيقة على النحو التالي:



بناء على توجيهات رؤساء كل من مصر وإثيوبيا والسودان، عُقد الاجتماع التساعي الثاني على مستوى وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات بالدول الثلاث في أديس أبابا بإثيوبيا يوم 15 مايو 2018.



أكد الوزراء إلتزام الدول الثلاث باتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، والموقع في الخرطوم في مارس 2015 من أجل تحقيق الهدف والغرض منه، حيث تم الاتفاق على ما يلي:



1. دورية انعقاد القمة الثلاثية لكل من مصر وإثيوبيا والسودان:



أكد الوزراء على دورية انعقاد القمة الثلاثية على مستوى الرؤساء كل 6 أشهر بالتناوب بين العواصم، وذلك بناء على توجيهات رؤساء الدول والحكومات الثلاث، وفي ضوء روح الوحدة بين الدول الثلاث من أجل تحقيق تطلعات الشعوب في السلام والأمن والرخاء من خلال التعاون المشترك.



2. إنشاء صندوق للبنية التحتية بين الدول الثلاث:



ناقش الوزراء أفضل السبل للمضي قدما لتنفيذ توجيه الرؤساء خلال قمتهم في شرم الشيخ بشأن إنشاء صندوق للبنية التحتية بين الدول الثلاث لكي يقدم مقترحات حول مشروعات مشتركة للتعاون في البنية التحتية والتنمية.



كما اتفق الوزراء على عقد اجتماع على مستوى كبار المسئولين بالدول الثلاث لتحديد الأسلوب الأمثل لإنشاء الصندوق، على أن يعرض ذلك المقترح على الرؤساء من خلال الوزارات المعنية بكل دولة.



وقد قبلت الدول الثلاث الدعوة الكريمة من مصر لاستضافة اجتماع كبار المسئولين في القاهرة يومي 3 و4 يوليو 2018.



3. مشروع التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري:



سوف يقوم الرئيس الحالي للجنة الفنية الثلاثية – بصورة استثنائية خروجا على أسلوب عمل اللجنة وقواعد عملها – بموافاة المكتب الاستشاري بتجميع لكافة الاستفسارات والملاحظات الخاصة بمشروع التقرير الاستهلالي (طبقا لمشروع رسالة البريد الإلكتروني المرفقة)، والتي لم تحظى بالتوافق داخل اللجنة الفنية الثلاثية، على آلا تمثل تلك الرسالة أي توجيه للمكتب الاستشاري، وتكون بمثابة وسيلة للحصول على رد من جانب المكتب.



4. سوف يقوم المكتب الاستشاري بالرد كتابة خلال 3 أسابيع على الاستفسارات والملاحظات المشار إليها، وذلك وفقا للاتفاق المبرم مع المكتب واتفاق الخدمات الاستشارية معه. وسيتم التداول بشأن الرد المكتوب من قبل المكتب الاستشاري في إطار اجتماع وزاري للجنة الفنية الثلاثية بحضور المكتب الاستشاري في القاهرة بعد أسبوع من تلقي الرد، على أن يعقد في أعقاب اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية اجتماع تساعي بين الدول الثلاث في القاهرة يومي 18 و19 يونيو 2018 بحضور المكتب الاستشاري لمراجعة تقرير اللجنة الفنية الثلاثية.



5. إنشاء مجموعة علمية بحثية وطنية مستقلة:



تقرر إنشاء مجموعة علمية بحثية وطنية مستقلة، على النحو التالي:



- تختص مجموعة علمية بحثية وطنية مستقلة بمناقشة سبل دعم مستوى التفاهم والتعاون بين الدول الثلاث تجاه سد النهضة، بما في ذلك مناقشة وتطوير عدة سيناريوهات تتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد طبقا لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة مع اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة لمنع وقوع ضرر ذي شأن.



- تضم المجموعة العلمية البحثية الوطنية المستقلة 15 عضوا على أن ترشح كل دولة 5 أعضاء.



- ستعقد المجموعة العلمية البحثية الوطنية المستقلة 9 اجتماعات، بحيث يُعقد كل اجتماع على مدار 3 أيام بالتناوب بين الدول الثلاث طبقا للجدول الاسترشادي المرفق.



سوف تقوم المجموعة المستقلة بتقديم مخرجات مناقشاتها خلال 3 أشهر بحد أقصى يوم 15 أغسطس 2018، وذلك لنظر فيها من قبل وزراء الري بالدول الثلاث قبل رفع تقرير عنها إلى الاجتماع التساعي.



تم التوقيع في أديس أبابا يوم 15 مايو 2018.