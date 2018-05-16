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اتصالات وتكنولوجيا
القاضى يبحث مع رئيس أورنچ مصر خطط التحول الرقمى
الأربعاء 16 مايو 2018 02:41 م
ياسر القاضى وزير الاتصالات 66
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ياسر القاضى وزير الاتصالات 66
المال- خاص
استقبل ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر شاكر الرئيس التنفيذى الجديد لشركة أورنچ مصر للاتصالات، وتناول اللقاء بحث خطط أعمال الشركة المستقبلية واستثماراتها.
وأكد القاضى خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكة فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى التى تهدف إلى جعل القطاع إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، مشيداً بدور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تطوير القطاع وإدارة السوق مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين جميع الأطراف المعنية وفقاً لقواعد وأسس عادلة والحرص على حماية حقوق المستخدمين.
ومن جانبه أعرب ياسر شاكر عن تقديره لما يشهده قطاع الاتصالات من تطور وأشاد بأهمية السوق المصرية لشركة اورنچ العالمية، مؤكداً تطلع اورنچ مصر لإقامة شراكة مع وزارة الاتصالات لتحقيق أهداف التحول الرقمى المنشودة وتنفيذ الجانب التقنى بالمشروعات القومية.
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