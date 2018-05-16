بدء بيع منتجات هونر بالسوق المصرية.. غدًا‎

«هونر» الصينية تستهدف %5 من مبيعات الهواتف الذكية فى مصر

محمود جمال



كشف هاوس ما، مدير عام شركة هونر الصينية للهواتف المحمولة بمصر، عن بدء بيع أجهزة الشركة بالأسواق بداية من غد الخميس، بعد إتاحتها خلال المرحلة الماضية على موقعى التسوق الإلكترونى "سوق" و"جوميا" دوت كوم.



جاء ذلك على هامش المائدة المستديرة التى عقدتها الشركة، اليوم الأربعاء، للإعلان عن إطلاق هاتفيها الجديدين "هونر 7A" و"هونر 7C" .



وقال إن الشركة لديها خط ساخن للتواصل مع العملاء عبر مركز كول سنتر، يضم 50 موظفًا بالقاهرة، لافتًا إلى سعيها للمنافسة على المراكز الأربع الأولى فى سوق المحمول المحلى خلال الـ 3 سنوات المقبلة.



وأضاف أن هونر تخصص 2.5 % من إيراداتها العالمية للانفاق على أنشطة تسويق منتجاتها والتواصل مع المستهلكين، وتنفق 15 % على أنشطة البحث والتطوير والتى يعمل بها 20 ألف موظف.



وأشار إلى أن الشركة تتطلع للتعاون المشترك مع شركات الاتصالات الأربع، خلال المرحلة المقبلة، لطرح عروض على هواتفها، لافتًا إلى أن هونر طرحت أمس الثلاثاء أحدث هواتفها وهو "هونر 10" فى العاصمة الإنجليزية لندن.