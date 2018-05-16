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بورصة وشركات
أسباب تراجع إيرادات بى بى إى القابضة للاستثمارات
الأربعاء 16 مايو 2018 02:19 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
أظهرت نتائج أعمال شركة "بى بى إى" القابضة للاستثمارات المالية، تراجع صافى أرباحها بنسبة 39% تقريبًا 33.5 مليون جنيه، خلال الربع الأول، مقارنة بنحو 54.8 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2017.
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 42.6 مليون جنيه، خلال الربع المنتهى 31 مارس 2018، مقارنة بنحو 59.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، إضافة إلى زيادة أتعاب الاستشارات والتى تدفع لمرة واحدة فقط والمتعلقة بطرح أسهمها بالبورصة.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن هذا التراجع فى الإيرادات سببه تأخر توزيع الأرباح من شركة توتال مصر فى عام 2018، وتم انعقاد الجميعة العامة العادية المختصة بتوزيع الأرباح فى شهر إبريل من هذا العام، فى حين تم انعقادها فى الربع الأول بالعام السابق.
وأضافت أن شركة توتال مصر قامت بتوزيع الأرباح بعد انتهاء الربع الأول لشركة بى بى أى القابضة بمبلغ قدره 26.2 مليون جنيه، الذى يمثل نمو سنوى بمعدل 48% عن الأرباح التى تم توزيعها فى عام 2017، وبالتالى فقد تم تسجيل تلك التوزيعات فى الربع الثانى من 2018.
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