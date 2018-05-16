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اقتصاد وأسواق
العصار وأبو الغيط يبحثان تعزيز التعاون الصناعي مع الدول العربية
الأربعاء 16 مايو 2018 02:01 م
محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربى
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محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربى
أحمد اللاهوني
التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر ديوان عام الوزارة، لمناقشة مجالات التعاون مع الدول العربية الشقيقة.
وأكد "العصار" أهمية هذا اللقاء ودوره فى تفعيل بروتوكول التعاون السابق توقيعه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وبين الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية بهدف الاستفادة من المميزات النسبيه والإمكانيات التكنولوجية والفنية لكل دولة فى صناعات معينه لخلق بيئة جديدة للتكامل الصناعى بين هذه الدول .
وأشار إلى الإمكانيات التكنولوجية والخبرات الفنية لشركات الإنتاج الحربى والتى يمكن توجيهها لتنفيذ مشروعات مشتركة مع الشركات والاتحادات النوعية المتخصصة التى تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الإقتصادية العربية فى المجالات المختلفة (مشروعات الطاقة المتجددة، الصوامع، المعدات الزراعية، مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوى، إنشاء مصانع تقطيع وتجهيز الرخام والجرانيت، إقامة مناطق سكنية شاملة المرافق والطرق، صيانة وتجهيز المبانى، رفع كفاءة الآلات والمعدات،..) إلى جانب التعاون فى مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمى وتنفيذ برامج الخدمة المجتمعية.
ولفت "أبو الغيط" إلى الدور الملموس لوزارة الإنتاج الحربى وما تمتلكه من مقومات صناعية تساهم فى تشجيع الكيانات الصناعية والشركات فى الدول العربية إلى التعاون معها لإحداث نوع من التكامل وخلق صناعات جديدة، وذلك انطلاقا من الروابط الوطيدة والثقة المتبادلة بين الدول العربية، حيث يمثل التعاون الصناعى بين الدول العربية محركاً جيداً يمكن البناء عليه لتحقيق تقدم فى العلاقات بينها بما يخدم المصالح المشتركة وتلبية متطلبات واحتياجات المواطن العربى.
وزارة الإنتاج الحربي
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