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سيـــاســة
السيسي: بحب كل الناس.. وخلوا البلد قدام عينكم
الأربعاء 16 مايو 2018 01:58 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
أحمد صبرى
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتجهيز كوادر قادرة على القيادة لتصبح مجهزة للمنافسة فى الانتخابات القادمة، لأن مسئولية الاختيار تقع على المصوتين.
وأشار السيسي، خلال كلمته فى المؤتمر الوطنى الخامس للشباب، اليوم الأربعاء، إلى أنه يحب كل المواطنين، ويجب أن يكون الهدف الحفاظ على الوطن وجمع المعارضة ودعمها، قائلاً: "بحب كل الناس حتى الأعادى، خلوا البلد قدام عينكم".
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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