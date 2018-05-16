السيسي: بحب كل الناس.. وخلوا البلد قدام عينكم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أحمد صبرى



طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتجهيز كوادر قادرة على القيادة لتصبح مجهزة للمنافسة فى الانتخابات القادمة، لأن مسئولية الاختيار تقع على المصوتين.



وأشار السيسي، خلال كلمته فى المؤتمر الوطنى الخامس للشباب، اليوم الأربعاء، إلى أنه يحب كل المواطنين، ويجب أن يكون الهدف الحفاظ على الوطن وجمع المعارضة ودعمها، قائلاً: "بحب كل الناس حتى الأعادى، خلوا البلد قدام عينكم".