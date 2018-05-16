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استثمار
3 بنوك تقتنص تمويل مشروع لأبو قير للأسمدة بقيمة 105 ملايين يورو
الأربعاء 16 مايو 2018 01:47 م
شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
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شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
السيد فؤاد
أسندت شركة أبو قير للأسمدة، تدبير قرض التمويل بالعملة الأجنبية لمشروع الحامض والنترات إلى تحالف يضم 3 بنوك، وهي: الأهلي ومصر وبنك قطر الوطني.
وأوضح الكيمائي سعد أبو المعاطي، أن قيمة تمويل المشروع تصل إلى 105 ملايين يورو، إذ تم إسناد تنفيذه لشركة Thyssenkrupp الألمانية بقيمة 133.6 مليون يورو.
كان التفاوض بين مجموعتين من البنوك الأول بقيادة البنط الأهلي، والآخر بقيادة بنك القاهرة، وتصل تكلفة المشروع الكلية قرابة 3.5 مليار جنيه.
وتم ترسيته على إحدى الشركات الألمانية التي لها سابقة خبرة في هذا النشاط "Thyssen Krupp Industrial Solutions"، وتم مراجعة التعاقد مع الشركة واستخراج التراخيص.
ولفت إلى أن المشروع لا يعتمد على الغاز الطبيعي، بل يعتمد على فائض الأمونيا، ويتم عمل قيمة مضافة عليها بدلًا من تصديرها ومن المتوقع تنفيذه خلال 3 سنوات.
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