البورصة تنتظر القوى الشرائية للهروب من التحركات الهابطة

البورصة المصرية



أحمد على



تنتظر البورصة المصرية موجات شرائية تنتشلها من تحركاتها المتباينة الممتدة من جلسات الأسبوع الماضى، والتى يشهد مؤشرها الرئيسى EGX30 دائمًا صعودًا فى بداية جلسة التداول ثم تراجعًا فى نهايتها محتفظًا بمكاسب طفيفة أو متكبدًا خسائر ضئيلة.



وارتفع EGX30 بنسبة %0.01 مغلقًا عند مستوى 16985.78 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %0.19 مسجلًا 849.6 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة %0.14، مغلقًا عند 2189.36 نقطة.



وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 1.390 مليار جنيه خلال جلسة الثلاثاء، فيما ارتفع رأسمال الأسهم المقيدة 2.5 مليار ليستقر عند 954.283 مليار جنيه.



ويتوقع المحللون الفنيون استمرار تحرك المؤشرات خلال جلسة اليوم – الأربعاء- بشكل عرضى مائل للهبوط، ومن المرجح دوران المؤشر الرئيسى حول منطقة الدعم 16750 – 17000 نقطة، والتى تعد نقطة اختبار مهمة حول قدرة المؤشر فى تعزيز منطقة الدعم والعودة لمستويات 18000 نقطة من جديد.



ورشحوا تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بشكل هابط، ليدور حول 845 نقطة، وذلك عقب كسره مستوى الدعم 855 نقطة.



قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، إن السوق ما زالت متأثرة من الأحداث العالمية، وأبرزها أزمة الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى الإيرانى، بجانب تقرير ستاندرد آند بورز الذى خفض نظرته للاقتصاد المحلى إلى مستقر بسبب ارتفاع الديون.



وأضاف، لـ«المال»، أن السوق تنتظر ظهور القوى الشرائية الداعمة لرحلة التحرك صوب مستويات 18000 نقطة من جديد، والخروج من عنق زجاجة منطقة الدعم 16900 – 17000 نقطة راهنا تحرك EGX30 بشكل صاعد بقدرته على الثبات أعلاها بجلسة اليوم.



وفى سياق متصل، قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، إن جلسة، الثلاثاء، شهدت استمرار التحركات المتباينة للمؤشر االرئيسى.



وأضاف أن وضع السوق فى الفترة الراهنة سلبى نتيجة عمليات التصحيح التى تعد الأولى من نوعها عقب ارتفاع مستويات الأسهم بنسب كبيرة خلال الأسابيع الماضية، بجانب غياب الأخبار الجوهرية.



وتوقع تحرك EGX30 بشكل هابط ومتباين حول منطقة 16750 - 17000 نقطة خلال تعاملات جلسة اليوم، مرشحًا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 التحرك العرضى حول نقطة المقاومة 845 نقطة.



واتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بجلسة الثلاثاء، وسجلوا صافى شراء بقيمة 67.378 و10.076 مليون جنيه على التوالى، فيما حقق المتعاملون العرب صافى بيعى بقيمة 77.455 مليون.