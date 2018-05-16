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سيـــاســة
دول خليجية تضع قيادات حزب الله على قوائمها للإرهاب
الأربعاء 16 مايو 2018 01:05 م
حسن نصر الله
أخر الأخبار
حسن نصر الله
رويترز
قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة وأعضاء آخرين من دول مجلس التعاون الخليجي أدرجوا 10 من قادة جماعة حزب الله اللبنانية بينهم الأمين العام للجماعة حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم على قوائم الإرهاب اليوم الأربعاء.
وأضافت الوكالة أن الدول الخليجية استهدفت أيضا أربعا من لجان الجماعة، وأمرت بتجميد أصول وأرصدة الأفراد.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات إضافية على قيادة حزب الله، حيث استهدفت أكبر مسؤولين بالجماعة وهما حسن نصر الله ونعيم قاسم.
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