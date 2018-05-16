البورصة المصرية

أحمد على



تدرس شركة «هاما» القابضة للاستثمارات المالية بيع %35 من أسهمها لمستثمر بدلًا من خطتها السابقة لطرح أسهم فى البورصة المصرية.



وكانت «المال» كشفت فى فبراير الماضى عن اعتزام «هاما» طرح جزء من من أسهمها فى البورصة، خلال الربع الثالث من العام الجارى، عقب إجراء إعادة هيكلة شاملة لاستثماراتها التابعة.



وقالت مصادر مطلعة للمال إن الاتجاه لجذب مستثمر إستراتيجى يعود إلى رغبة القائمين على الشركة فى تدبير السيولة التى تحتاجها بسرعة، وأن «هاما» خاطبت المجموعة المالية هيرمس عن طريق مستشارها للتعاون معها فى التسويق وترويج حصة منها للمستثمرين المنافسين.



وتعد «هاما» التى تأسست عام 2008، بين أكبر شركات تصدير الموالح «البرتقال» حسب بيانات هيئة تنمية الصادرات، ولديها حصص مختلفة بعدة شركات غذائية، هى: «الجبالى فروتس»، و«هاما الزراعية»، و«هاما» للصناعات الغذائية، وتتبع مجموعة من رجال الأعمال المنتمين لعائلة محمد حسين نبهان الجبالى، مؤسس وشريك مجموعة شركات «هاما» للاستثمارات المالية.



وتوقعت المصادر انتهاء مباحثات دخول مستثمر إستراتيجى إلى هيكل ملكية «هاما القابضة» وتنفيذ عملية الطرح الخاص خلال النصف الثانى من العام الجارى، وترتبط الشركة بجدول زمنى لتسوية بعض الالتزامات المالية، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة مصانعها.



وأشارت إلى أن مستشارى «هاما القابضة» الماليين والقانونيين يقومون على تنفيذ عملية إعادة هيكلة للشركة حاليا، والتى ستتضمن استحواذها على كامل أسهم شركات الجبالى فروتس، وهاما الزراعية، وهاما للصناعات الغذائية، عبر مبادلة أسهم الشركات الثلاث بأخرى فى الشركة القابضة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حفظ الأسهم بنظام الإيداع المركزى لدى شركة مصر المقاصة قريبا.



وأوضحت أن القيمة السوقية المتوقعة لـ«هاما القابضة»، عقب الاستحواذ، ستصل إلى 3.5 مليار جنيه، فيما سيصل رأسمالها المدفوع إلى مليار جنيه.



يُذكر أن «المال» قد نشرت مسبقًا أن الحصيلة المستهدفة من طرح %35 من أسهم «هاما القابضة» بالبورصة قدرت بنحو مليار جنيه، سيتم توظيفها فى تطوير الشركات الثلاث التابعة، وسداد الالتزامات، وتحسين رأس المال العامل، وتم تعيين مكتب الشريف للاستشارات القانونية لتولى مهمة المستشار القانونى لعملية إعادة الهيكلة.