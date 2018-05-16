الخليج للتأمين تقرر توحيد الاسم التجارى للشركات التابعة لها

GIG



مروة عبد النبى والشاذلى جمعة



قررت مجموعة «الخليج للتأمين»، توحيد الاسم التجارى والشعار الخاص بها وتعميمه على كل الشركات التابعة لها فى الشرق الأوسط وأفريقيا.



وكشف رماح أسعد، العضوالمنتدب لشركة «gig» لتأمينات الحياة التكافلى – مصر، أن المجموعة اتخذت هذا القرار قبل شهرين من خلال جميع مجالس الإدارات التنفيذية لشركاتها فى الكويت ومصر والأردن والبحرين والعراق وتركيا وسوريا.



وأشار إلى أن توحيد اسم وشعار المجموعة للشركات التابعة جاء كثمرة للتوسعات والتطور الخاص الذى شهدته، باعتبارها من أكبر المجموعات الاستثمارية فى التأمين بالمنطقة.



وتمتلك المجموعة شركتين تابعتين فى السوق المصرية، هما «المجموعة العربية المصرية» للتأمين «gig» والتى تعمل فى نشاط التأمينات العامة والممتلكات، وسوف يتغير اسمها إلى «الخليج للتأمين – مصر «gig-egypt» للممتلكات، ويتولى منصب العضو المنتدب بها علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وبلغ حجم أقساطها المباشرة بنهاية العام المالى (2016/2017) حوالى 752.3 مليون جنيه، مقابل 536.7 مليون جنيه للعام المالى السابق عليه، فيما سددت تعويضات بقيمة 217.4 مليون جنيه، مقابل 178.6 مليون جنيه، خلال فترة المقارنة.



وسيتم تغيير الاسم التجارى لشركة «gig» لتأمينات الحياة إلى «الخليج للتأمين – مصر «gig-egypt «لتأمينات الحياة»، والتى يتولى منصب العضوالمنتدب بها رماح أسعد، وبلغ حجم أقساطها المباشرة بنهاية العام المالى (2016/2017) حوالى 349.2 مليون جنيه، مقابل 391.4 مليون جنيه خلال العام المالى السابق عليه، بينما سددت تعويضات بقيمة 311 مليون جنيه، مقابل 265.2 مليون خلال الفترة نفسها.



يذكر أن مجموعة الخليج للتأمين تأسست عام 1962 كشركة مساهمة كويتية، ومدرجة بسوق الأوراق المالية كما تعتبر من أكبر مجموعات التأمين والأكثر تنوعا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتركز نشاطها فى الكويت والبحرين والأردن ومصر.