إسكان النواب: 100 جنيه غرامة المتر للتصالح وتقسيطها لغير القادرين

مصطفى مدبولى



■ مدبولى: لدينا مليون و800 ألف مخالفة يصعب إزالتها



ياسمين فواز



قدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة معتز محمود، قيمة الغرامة فى مشروع قانون «التصالح مع المبانى المخالفة» المرسل من الحكومة بملبغ 100 جنيه للمتر المسطح، و500 فى حال التصالح على تغيير الاستخدام، حسب تقدير اللجنة المشكلة لتسعير الوحدات بالقيمة السوقية، مع نسب للتميز حسب كل منطقة يدفعها الحائز الأخير للوحدة.



وشهد اجتماع اللجنة الثلاثاء مفاضلة بين اقتراحين، أولهما تقدمت به الحكومة ويقضى بعمل معادلة لتقدير الغرامة بنحو%25 من القيمة المقدرة للسعر السوقى للأرض، إضافة إلى تكاليف الإنشاء، والثانى تقدير قيمة لا تتجاوز %10 من السعر السوقى للوحدة قدمته لجنة الإسكان بالمجلس.



تمسكت اللجنة بمقترحها، فيما كانت الحكومة تصر على أن تكون الغرامة بنسبة %25 من السعر السوقى للوحدة، ما دفع اللجنة إلى إجراءات تعديلات وطرحها على الجلسة العامة لحسم الأمر.



وكان د.مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد أكد أن قانون التصالح «مؤقت»، لمدة 3 شهور فقط، مشيرا إلى أن %99 من مخالفات البناء تقع بالمدن القائمة، وأغلبها تم فى فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير، موضحًا أن هناك مليونا و800 ألف مخالفة يصعب إزالتها.



وقال خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان، لـ «المال» إن اللجنة اتفقت على أن تقدر قيمة الغرامة مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بمبلغ 100 جنيه للمتر، و500 فى حال التصالح على تغيير الاستخدام، مؤكدا أن الغرامة سيدفعها الحائز الأخير للوحدة بهدف القضاء على أى تحايل تم فى تسجيل العقارات والوحدات المخالفة.



وأوضح أن اللجنة حريصة على تشجيع أصحاب المبانى المخالفة على التصالح وسداد قيمة المخالفة، من خلال تقدير نسبة غير مبالغ فيها، إلى جانب إتاحة نظام التقسيط للغرامة لغير القادرين، مقابل التصالح بالفائدة المعلنة بالبنك المركزى، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية على المالك الأخير.



وأشار إلى أن مشروع القانون حدد عدة شروط لإجراء التصالح مع المخالفين، أبرزها السلامة الإنشائية، وعدم التعدى على خطوط التنظيم، وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، وعدم تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أوتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أوالمملوكة للدولة، أوالأراضى الزراعية.



وكشف عبد العزيز عن وجود أزمة فى المثمنين، مشيرا إلى أن عددهم لا يتجاوز 250، وفى الوقت نفسه ينص مشروع القانون على تحصيل قيمة الغرامة وفقا للقيمة السوقية، دون وضع معايير لتحديدها، فى حين أن الوحدات المخالفة تقارب 20 مليون وحدة، مشيرا إلى أن اللجنة اتففت على أن يتم تحديد الغرامات من قبل لجان تشكل من مكاتب استشارية عقارية معتمدة للخروج من هذا المأزق.



ويعتمد تنفيذ القانون على تشكيل لجنة رئيسية فى كل محافظة، تضم مجموعة من المكاتب الاستشارية، والجامعات، والجهات البحثية، بهدف حصر المخالفات، بناء على طلبات أصحابها، وفقا لشروط القانون، وسيتم البت سريعا بعد نزول لجان المعاينة للموقع.