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بورصة وشركات
جولدن بيراميدز توضح أسباب تأخر إرسال القوائم المالية
الأربعاء 16 مايو 2018 12:25 م
جراند بيراميدز
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جراند بيراميدز
رجب عزالدين
قالت شركة "جولدن بيراميدز بلاز"، إن تأخرها فى إرسال القوائم المالية المجمعة عن الربع الأول تعود إلى تنوع مواقع مشروعات الشركات التابعة والشقيقة، وسفر أعضاء مجلس الإدارة.
وأضافت الشركة، فى بيان ردًا على استسفسارات البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن تأخر إرسال القوائم المالية جاء بسبب تنوع مشروعات الشركات التابعة والشقيقة وتعدد مواقع العمل بها، وكذلك تواجد أعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة خارج البلاد.
وتراجعت أرباح الشركة غير المجمعة إلى 26.8 مليون دولار خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 36.35 مليون دولار في 2016.
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