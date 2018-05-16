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اقتصاد وأسواق
المجالس التصديرية تطالب بتعديل قواعد مساندة الاشتراك بالمعارض
الأربعاء 16 مايو 2018 12:21 م
طارق قابيل 7
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طارق قابيل 8
- المذكرة تضمنت زيادة مساعدة الشركات الصغيرة إلى 80%
- رفع مخصصات المعارض في الموازنة الجديدة لصندوق تنمية الصادرات
أحمد اللاهونى
انتهت المجالس التصديرية من إعداد ورقة عمل موحدة بمطالبها لتعديل قواعد برنامج مساندة الاشتراك في المعارض الدولية والبعثات الترويجية، تمهيداً لرفعها بمذكرة للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الذي وعد بتعديل القواعد وفقًا لهذه الملاحظات ضمن جهود الوزارة لتنمية القطاع التصديري، وفتح المزيد من الأسواق للمنتجات المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للأثاث، برئاسة إيهاب درياس، لمناقشة تطورات أداء قطاع الأثاث والمشكلات التي تواجه صادراته إلى جانب متابعة تنفيذ خطط المجلس لتنمية الصادرات.
وكشف درياس عن 8 قواعد عامة تطالب المجالس بمراعاتها في برنامج مساندة المعارض، تتمثل في زيادة مخصصات البرنامج بنسبة تتوافق مع ارتفاع أسعار الاشتراك بالمعارض الخارجية بعد تحرير أسعار الصرف إلى جانب ضرورة توجيه كامل الموازنة المالية المخصصة للبرنامج لأدوات التصدير، وهي المعارض الدولية المتخصصة واستقدام وفود بعثات المشترين والبعثات التجارية، ومراعاة طبيعة كل قطاع واحتياجاته، وأن بعض المجالس تحتاج لزيادة عدد المعارض الخارجية التي تشارك بها، والآخر يحتاج لتكثيف المشاركة في البعثات الترويجية، وثالث يحتاج لمساحات عرض أكبر، ورابعة تحتاج لخدمات تسويقية.
وقال إن القواعد يجب أن تراعي السوق المستهدف لكل قطاع، فمثلاً لا يجب تحديد سوق معين كالميركسور أو إفريقيا، على سبيل المثال لكل القطاعات، مع ربط برنامج مساندة المعارض بإستراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات 2020 الهادفة لرفع صادرات مصر غير البترولية إلى 40 مليار دولار، وضرورة تحديد معيار واضح لوضع خطة المعارض الدولية لكل قطاع مثل عدد مشاركات سنوية أو وضع ميزانية لكل قطاع.
وأضاف أن المجالس تطالب بتخفيض الحد الأدنى لعدد الشركات المطلوب للموافقة على المشاركة الجماعية في معرض دولي من 10 شركات إلى 5 فقط، كما كان الوضع في القواعد القديمة، مع مد فترة سداد حصة الشركات لهيئة تنمية الصادرات من أسبوع واحد إلى أسبوعين، مع رفع نسبة تحمل صندوق تنمية الصادرات لمصاريف استقدام بعثات المشترين من 75% إلى 100% مثلما كان الوضع بالقواعد القديمة.
واستمرارًا للتعاون بين المجلس التصديري للأثاث والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أعلن المجلس عن استمرار التعاون بين الجانبين لصالح شركات الأثاث أعضاء المجلس التصديري للأثاث.
وزارة الصناعة والتجارة
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