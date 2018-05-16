وزير الصناعة: قانون استراتيجية صناعة السيارات قبل نهاية العام

وزير التجارة والصناعة



أحمد عوض



أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إصدار قانون إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها قبل نهاية العام الحالى، مشيرا إلى إجراء مجموعة من التعديلات فى عدد من بنود القانون رفض الإفصاح عنها.



وقال – فى تصريحات خاصة لـ«المال» - إن الوزارة، أرسلت مشروع قانون الاستراتيجية إلى المكتب الاستشارى الألمانى لإجراء بعض التعديلات التى لن تتعارض مع اتفاقيات الشراكة الدولية المبرمة مع عدد من الدول، مؤكدا أن الوزارة تضع صناعة السيارات ومكوناتها ضمن المجالات التى تستهدف بها جذب الاستثمارات الأجنبية.



جاء ذلك على هامش افتتاح مركز خدمة ما بعد البيع، وصالة عرض لبيع سيارات جيب أمس بمقر الشركة العربية الأمريكية «avv»، بالإضافة إلى الاحتفالية بتجديد عقد الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، مع «فيات كرايسلر» العالمية لإنتاج سيارات جيب على خطوط إنتاج الشركة العربية الأمريكية.



وأضاف «قابيل» أن الوزارة راعت مصالح مصنعى السيارات والصناعات المغذية عند إصدار قرار زيادة نسبة المكون المحلى %1 سنويا، الذى سيتم تطبيقه اعتبارا من العام المقبل، موضحا أن القانون سيساهم فى تعميق الصناعة المحلية، ومعرفة النسب الحقيقية للمكون المحلى فى السيارات.



وتابع أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة المنح المقدمة للمستثمرين بقطاع السيارات والصناعات المغذية التى سيتم إعلانها خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تشجيع التصنيع المحلى دون التجميع فقط، فضلا عن مساهمتها فى زيادة حجم الاستثمارات المرصودة بالقطاع.



وأوضح أن الوزارة أسندت مشروع تدريب الكفاءة الإنتاجية لإحدى شركات القطاع الخاص لتأهيل البنية التحتية، والعمل على إدخال المناهج الألمانية من أجل تحسين التعليم الفنى الخاص فى صناعة السيارات.