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استثمار
الحكومة تسعى لاقتراض 5 مليارات دولار لتنمية سيناء
الأربعاء 16 مايو 2018 11:31 ص
خريطة سيناء
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خريطة سيناء
أحمد عاشور
قالت مصادر مطلعة إن الحكومة تتفاوض للحصول على قروض بقيمة 5 مليارات دولار من البنك الدولى والصناديق العربية، لتمويل مشروع تنمية سيناء، باعتباره أحد المشروعات القومية حاليًا.
وأضافت المصادر أن القروض المستهدفة تتوزع بواقع 4 مليارات دولار من الصناديق العربية، ومليار دولار من البنك الدولى، لافتة إلى التنسيق بين جميع الوزارات المعنية بالمشروع، وفى مقدمتها الإسكان والاستثمار والتعاون الدولى، لتحديد المشروعات ذات الأولوية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن فى ديسمبر الماضى عن تنفيذ مدينة سكنية فى سيناء بتكلفة 100 مليار جنيه، خلال عامين أو ثلاثة، على أن تُكلف وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المشروع.
وقال «السيسى» فى فبراير الماضى إن تكاليف تنمية سيناء بشكل كامل تبلغ 275 مليار جنيه، تم تدبير الجزء الأكبر منها بقروض من الصناديق العربية، وعلى رأسها «السعودية والكويت والإمارات المتحدة، والصندوق العربى».
وأضاف - فى حديثه آنذاك - «أرجو الناس تبقى متصورة التكلفة المالية اللى تم توفيرها بقروض، أما الجزء الباقى فسوف تتحمله الحكومة، والقوات المسلحة والشعب المصرى».
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