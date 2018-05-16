وديان بصدد اقتراض 10 ملايين جنيه من مصر-إيران لتمويل الشراء بالهامش

منى عبدالباري:







تنتظر شركة وديان لتداول الأوراق المالية موافقة بنك مصر – إيران على قرض قيمته 10 ملايين جنيه لتمويل عمليات الشراء بالهامش التي تنتظر الشركة موافقة هيئة الرقابة المالية عليها.





وقال عوني عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة وديان للسمسرة إن شركته تنتظر موافقة هيئة الرقابة المالية على رخصة نشاط الشراء بالهامش، والذي تقدمت بها الشركة منذ مطلع العام الحالي.





وأشار عبدالعزيز إلى أن شركته قامت بزيادة رأسمالها إلى 7 ملايين جنيه، مقارنة بـ 5.5 مليون جنيه في السابق، من خلال مساهمات منه بمفرده.





ويتوزع هيكل ملكية وديان للسمسرة على 19 مساهم من بينهم عوني عبدالعزيز بنسبة 80%، ونجله سيف بنسبة 5%، والـ 15% المتبقية موزعة على 17 فرد.



