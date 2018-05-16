الزمالك بطلا لكأس مصر بركلات الترجيح على حساب سموحة

وكالات:



توج الزمالك بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الخامسة في آخر ست سنوات بعد فوزه بركلات الترجيح 5-4 على سموحة عقب التعادل 1-1 في المباراة النهائية يوم الثلاثاء.



وأكمل سموحة آخر 20 دقيقة من الوقت الأصلي بجانب شوطين إضافيين لمدة نصف ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه حسام حسن الذي افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الخامسة.



وانتظر الزمالك حتى الدقيقة 86 ليتعادل من ضربة رأس عبر كابونجو كاسونجو بعد ركلة حرة.



وتأهل الزمالك بذلك لكأس الاتحاد الافريقي في الموسم المقبل لينقذ موسمه بعدما احتل المركز الرابع في الدوري الممتاز.

