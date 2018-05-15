ضبط مستحضرات تجميل بمطار القاهرة

مها أبوودن:



وتم الضبط أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية رقم 382 القادمة من رأس الخيمه عندما إشتبه إسلام دياب مأمور التفتيش فى راكب مصرى قادم من رأس الخيمة.

وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة اكس رأي تم تأييد الاشتباه، ثم تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه حيث تم العثور على 350 حقنة بوتكس المستخدمة حقن الوجه لعمليات التجميل و 3400 إبرة تستخدم فى شد الثدى و 550 ماسك الوجه مخبأة بين طيات الملابس بحقائبه.