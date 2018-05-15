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طاقة
جنوب الدلتا للكهرباء تنتهي من تحويل ١٦٩ خط هوائي إلى أرضي
الثلاثاء 15 مايو 2018 11:47 م
مصر للتأمين محطات كهرباء
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مصر للتأمين محطات كهرباء
عمر سالم:
كشف المهندس محمد عسل رئيس شركة جنوب الدلتا لانتاج الكهرباء ، ان الشركة انتهت من تحويل ١٦٩ خطوط هوائية جهد متوسط تمر أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية.
واضاف عسل ان نسبة تحويل الكابلات الهوائية الى ارضية تصل إلى 86% بقيمة تصل إلى حوالى 195,7 مليون جنيه .
واوضح ان خطة تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، تأتي لتلافى خطورة هذه الخطوط التي تمر أعلى المدارس والمستشفيات العامة، وحصرت شركات التوزيع الخطوط الهوائية المطلوب إحلالها بكابلات أرضية أو تغيير مسارها.
وتقوﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺈﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﻟﺘﺎ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ 3 ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ (ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ – ﺍﻟﻤﻨﻮﻓﻴﺔ – ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ) ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺣﻮﺍﻟﻲ (12.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ) ﻧﺴﻤﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ %15 ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﺼﺮ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3.4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ 12000 ﻋﺎﻣﻞ ﻭﻓﻨﻲ ﻭﻣﻬﻨﺪﺱ.
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