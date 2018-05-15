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بورصة وشركات
الرقابة المالية تقر زيادة رأسمال العالمية للاستثمار والتنمية
الثلاثاء 15 مايو 2018 10:26 م
العالمية للاستثمار والتنمية 66
أخر الأخبار
العالمية للاستثمار والتنمية 66
رجب عز الدين
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بسير شركة العالمية للاستثمار والتنمية فى إجراءات زيادة رأس المال المرخص به إلى 100 مليون جنيه.
وأقرّت عمومية الشركة غير العادية، أمس الاثنين، زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون.
كما أقرت العمومية زيادة رأس المال المصدر من 30 مليون جنيه إلى 45 مليونًا، عبر أسهم مجانية مموَّلة من الأرباح.
وسجلت الشركة انخفاضًا فى صافى أرباحها خلال 2017 بنسبة 86.8% إلى 1.7 مليون جنيه، مقابل أرباح 12.9 مليون جنيه في 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 30 مليون جنيه، موزعًا على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
الرقابة المالية
العالمية للاستثمار والتنمية
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