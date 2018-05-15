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اتصالات وتكنولوجيا
تخريج 103 قيادات شابة خلال برنامج إعداد القادة
الثلاثاء 15 مايو 2018 09:58 م
تخريج 103 قيادات شابة خلال برنامج إعداد القادة
أخر الأخبار
تخريج 103 قيادات شابة خلال برنامج إعداد القادة
جامعة اسلسكا باريس تمنح القيادات المتوسطة 1500 منحة تدريب ضمن البرنامج
أمانى العزازي
بحضور أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أقيم اليوم حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج إعداد القيادات الشابة في الجهاز الإداري للدولة بدار الأوبرا المصرية.
ويعد أضخم برنامج تعليمي وتدريبي يتم تنفيذه على المستوى الدولي، حيث يهدف إلى خلق قيادات شابة قادرة على التعامل المحلي والدولي في مفاصل الجهاز الإداري للدولة، ويشارك في هذه الاحتفالية عدد من الوزراء والمحافظين لدعم أبنائهم من خريجي هذه الوزارات وتشجيع الآخرين على الانضمام لهذا البرنامج الذي يعتبر جزءًا لا ينفصل من الرؤية الشاملة لمصر 2030.
ويبلغ عدد خريجي هذه الدفعة من حمَلة ماجستير إدارة الأعمال، 103، وهم من وزارات السياحة، التربية والتعليم، التعليم العالي، الصناعة والتجارة، الطيران المدني، القوى العاملة، التخطيط، الكهرباء، المالية، النقل، الاتصالات، الصحة، الشباب والرياضة، العدل، الخارجية، التموين، البيئة، البترول، الإنتاج الحربي، الإسكان، الاستثمار، الآثار، وكذلك محافظات كفر الشيخ وبورسعيد، الوادي الجديد، المنوفية، القليوبية، القاهرة، الغربية، الجيزة، البحيرة، الأقصر الإسكندرية، أسيوط، أسوان.
ومن محافظة بورسعيد حصل كل من المهندسة زينب الموافى مدير تكنولوجيا الاتصالات والبوابة الإلكترونية، ونهال عبد العزيز مدير المساحة بالمحافظة، على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال،
ويحصل تسعون طالبًا وطالبة على الدبلوم العالي لإدارة الأعمال، ولقد تقدّم معظمهم لاستكمال الدراسة والحصول على الماجستير، سواء من خلال المِنح الكاملة أو الجزئية التي تقدمها لهم وزارة التخطيط بناء على المستوى العلمي الذي أبدوه في دراسة الدبلومة العليا.
ووقّعت جامعة إسلسكا باريس مع وزارتي التعليم العالي والإصلاح الإداري اتفاقية يتم بموجبها تدريب ألف وخمسمئة قيادة متوسطة للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال كمنحة من الجامعة خلال السنوات الأربع المقبلة.
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