حبس شادي الغزالي حرب لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

شادي الغزالي حرب

كتبت نجوى عبدالعزيز



أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم، بحبس شادي الغزالي حرب القيادي السابق بحزب الدستور، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة.



كانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع شادي الغزالي حرب في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، والتي جاء بها ارتكابه للجرائم موضوع الاتهامات.



وأسندت النيابة إلى شادي الغزالي حرب اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.