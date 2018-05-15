أمريكا : إيران وجهت حماس بالتظاهر ضد إسرائي

أحمد صبرى

قالت نيكى هيلى، مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، إنه من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها من تجاوزات حركة حماس، متهمًا الحركة بأنها حثّت المتظاهرين على الاقتراب من السياج الفاصل، مؤكدًا أن إيران هي مَن وجّهت حماس بذلك لإشعال الوضع.