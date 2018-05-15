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سيـــاســة
أمريكا : إيران وجهت حماس بالتظاهر ضد إسرائي
الثلاثاء 15 مايو 2018 08:30 م
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
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مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
أحمد صبرى
قالت نيكى هيلى، مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، إنه من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها من تجاوزات حركة حماس، متهمًا الحركة بأنها حثّت المتظاهرين على الاقتراب من السياج الفاصل، مؤكدًا أن إيران هي مَن وجّهت حماس بذلك لإشعال الوضع.
وأضافت، فى كلمتها بمجلس الأمن فى الجلسة الطارئة لمناقشة الوضع الفلسطيني: نقل سفارتنا إلى القدس هو ما يريده الشعب الأمريكي، وهي عاصمة لإسرائيل والشعب اليهودى تاريخيًّا، ومخطئ من يعتقد أن عنف أمس مرتبط بنقل السفارة.
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