الأهلي يقبل استقالة البدري بعد الخسارة من كامبالا

البدري عن الخسارة من كامبالا: الأهلي يمر بظروف خاصة

المال - خاص



وافقت لجنة الكرة بالأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على قبول اعتذار حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن عدم الاستمرار في مهمته، وكلفت أحمد أيوب، المدرب العام، بقيادة الفريق في مباراة المصري الأخيرة في الدوري، والمحدد لها الأحد القادم. هذا،



ووفق ما نقله الموقع الرسمي للأهلي، تعقد لجنة الكرة اجتماعًا، غدًا، لمناقشة الرؤية المستقبلية لفريق الكرة.

