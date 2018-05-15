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سيـــاســة
منسق عملية السلام : ليس هناك مبرر لمجزرة غزة أمس
الثلاثاء 15 مايو 2018 06:22 م
اشتباكات على حدود قطاع غزة
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اشتباكات على حدود قطاع غزة
أحمد صبرى
قال نيكولاى ملادبنوف، المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، إنه ليس هناك ما يبرر القتل الذى حدث فى غزة أمس، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 61 شخصًا، مضيفًا: لا بد من توقف العنف حتى لا ينفجر الوضع، خاصة أن هناك حصارًا مرّ عليه 10 سنوات.
وأضاف، فى كلمته بمجلس الأمن فى الجلسة الطارئة لمناقشة الوضع الفلسطيني، أن هناك نقصًا فى المواد الطبية والأدوية، كما أن هناك وفيات من الأطفال، إضافة إلى عدم وجود بنية تحتية تقاوم أى أوضاع استثنائية، مثمنًا دور مصر فى فتح معبر رفح ومعالجة الجرحى.
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