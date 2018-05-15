منسق عملية السلام : ليس هناك مبرر لمجزرة غزة أمس

أحمد صبرى

قال نيكولاى ملادبنوف، المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، إنه ليس هناك ما يبرر القتل الذى حدث فى غزة أمس، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 61 شخصًا، مضيفًا: لا بد من توقف العنف حتى لا ينفجر الوضع، خاصة أن هناك حصارًا مرّ عليه 10 سنوات.