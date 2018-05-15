إعمار مصر : دعوى التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى ما زالت متداولة

رجب عز الدين









قالت شركة إعمار مصر للتنمية إن دعوى شركة النصر للإسكان والتعمير ضدَّها ما زالت متداولة أمام مركز القاهرة الإقليمى.





وأضافت الشركة، فى بيان، للرد على استفسارات البورصة، أنها ستفصح عن أى أحداث أو تغيرات تطرأ على هذا الأمر، وفق قواعد القيد بالبورصة المصرية.





وذكرت بعض التقارير الصحفية أن شركة النصر أحالت الملف الخاص بالنزاع إلى مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشئون التحكيم للبتّ في الموافقة.





كانت شركة النصر قد رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما، وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه.





وطالبت شركة النصر باسترداد 3 ملايين متر مربع من أرض زهراء المقطم التي تقع في نطاق مشروع أب تاون كايرو لعدم التزام الشركة بتطويرها وتنميتها، والحصول على رسوم تغيير نشاط لمساحة 500 ألف متر مربع بالمشروع.



