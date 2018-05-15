EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
إعمار مصر : دعوى التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى ما زالت متداولة
الثلاثاء 15 مايو 2018 06:11 م
شركة إعمار مصر
أخر الأخبار
شركة إعمار مصر
رجب عز الدين
قالت شركة إعمار مصر للتنمية إن دعوى شركة النصر للإسكان والتعمير ضدَّها ما زالت متداولة أمام مركز القاهرة الإقليمى.
وأضافت الشركة، فى بيان، للرد على استفسارات البورصة، أنها ستفصح عن أى أحداث أو تغيرات تطرأ على هذا الأمر، وفق قواعد القيد بالبورصة المصرية.
وذكرت بعض التقارير الصحفية أن شركة النصر أحالت الملف الخاص بالنزاع إلى مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشئون التحكيم للبتّ في الموافقة.
كانت شركة النصر قد رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما، وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه.
وطالبت شركة النصر باسترداد 3 ملايين متر مربع من أرض زهراء المقطم التي تقع في نطاق مشروع أب تاون كايرو لعدم التزام الشركة بتطويرها وتنميتها، والحصول على رسوم تغيير نشاط لمساحة 500 ألف متر مربع بالمشروع.
وعرضت شركة إعمار مصر للتنمية، الأسبوع الماضي، سداد 100 مليون جنيه لصالح شركة النصر للإسكان والتعمير لتسوية النزاع.
إعمار مصر للتنمية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا