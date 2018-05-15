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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
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ديك رومي
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بط
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سمك بلطي
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سمك بوري
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سمك مكرونة
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جمبري
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لحم بتلو
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عقـــارات
استطلاع رأى لاختيار اسم للعاصمة الإدارية الجديدة
الثلاثاء 15 مايو 2018 05:28 م
استطلاع رأى لاختيار اسم للعاصمة الإدارية الجديدة
أخر الأخبار
استطلاع رأى لاختيار اسم للعاصمة الإدارية الجديدة
سمية كمال
أطلق موقع العاصمة الإدارية الجديد دعوة لاختيار اسم لـ "العاصمة الادارية الجديدة".
وتنص معاير اختيار اسم المدينة علي التعبير عن الشخصية المصرية، التفرد و الاصالة، البساطة، وعدم التعقيد، وضوح المعنى، وعدم الغموض، والايقاع الرنان للكلمة، والتأكيد على هوية المكان، الجدة و الحداثة، وان لا يعبر عن حزب سياسي او توجه ديني .
وتتطلب المشاركة باختيار اسم المدينة الجديدة، اسم المستخدم رباعي، ورقم الهاتف، والرقم القومي، ويتم التسجيل من خلال الموقع الالكتروني http://www.newcapital.eg/
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