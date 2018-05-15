استطلاع رأى لاختيار اسم للعاصمة الإدارية الجديدة

سمية كمال



أطلق موقع العاصمة الإدارية الجديد دعوة لاختيار اسم لـ "العاصمة الادارية الجديدة".



وتنص معاير اختيار اسم المدينة علي التعبير عن الشخصية المصرية، التفرد و الاصالة، البساطة، وعدم التعقيد، وضوح المعنى، وعدم الغموض، والايقاع الرنان للكلمة، والتأكيد على هوية المكان، الجدة و الحداثة، وان لا يعبر عن حزب سياسي او توجه ديني .



وتتطلب المشاركة باختيار اسم المدينة الجديدة، اسم المستخدم رباعي، ورقم الهاتف، والرقم القومي، ويتم التسجيل من خلال الموقع الالكتروني http://www.newcapital.eg/

