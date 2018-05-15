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الحكومة توجه بسرعة استكمال ميكنة منظومة التأمين الصحي
الثلاثاء 15 مايو 2018 03:52 م
الحكومة توجه بسرعة استكمال ميكنة منظومة التأمين الصحي
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الحكومة توجه بسرعة استكمال ميكنة منظومة التأمين الصحي
المال - خاص
ترأس المهندس، شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل حضره وزيري الصحة والسكان، والمالية، ونائب وزير المالية وممثلي الجهات المعنية.
ووجه رئيس الوزراء بالعمل علي أن يكون التطبيق بشكل ميسر وسهل للمستفيدين منه لضمان تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، مشدداً علي سرعة إستكمال خطوات ميكنة عناصر المنظومة سواء ما يتعلق بقواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين منها وبمقدمي الخدمة، أو إصدار الكروت الخاصة بالخدمة وربط المنظومة إلكترونياً بكل الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية التركيز علي التسويق الإعلامي وإطلاق حملات توعية المواطنين حول كيفية إستخدام الخدمات الجديدة لتسليط الضوء علي المزايا التي توفرها المنظومة واليات التنفيذ الميسرة التي يتم إتباعها لضمان نجاح التجربة في بورسعيد وتعميمها في باقي المحافظات لتحقيق الإستفادة القصوي منها.
وتناول الاجتماع بحث كيفية إنتظام التدفقات والموارد المالية للمنظومة وإستخدامها في التطوير المستمر بما يضمن إستدامة الخدمة المتميزة، هذا إلي عرض الموقف بالنسبة لتوفير مقار مؤقتة في القاهرة للعاملين علي المنظومة.
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