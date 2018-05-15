مسؤول: نحتاج 350 مليار جنيه لمواجهة العشوائيات

العشوائيات

المال- خاص



كشف المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية عن وجود 234 مدينة مصنفة كمناطق غير مخططة وعشوائية على مساحة 417 ألف فدان، تحتاج إلى 350 مليار جنيه،



وأضاف في تصريحات الثلاثاء، أنه يوجد 1103 أسواق عشوائية تم الانتهاء من تطوير 12 سوقا منها، مشيرا إلى أنه جارى العمل فى 21 سوقا وإعداد دراسة لعدد 26 سوقا آخرا.



وأكد أن عملية تطوير العشوائيات تمر جنبا إلى جنب مع تطوير وتأهيل السكان بها