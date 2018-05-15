التمويل الدولية تمنح 100 مليون دولار لدعم قطاع الصناعة المصري

مؤسسة التمويل الدولية

المال- خاص



أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، عن تقديمها دعمًا ماليًا يصل إلى 100 مليون دولار للشركة المصرية للأسمدة، وذلك في إطار جهود المؤسسة لدعم قطاع الصناعة الحيوي في مصر وخلق فرص العمل.



ويأتي التمويل كجزء من حزمة ديون بقيمة 445 مليون دولار بدعم من بنوك تجارية ومؤسسات دولية أخرى، ويهدف إلى دعم التطوير المستمر للشركة المصرية للأسمدة التي تقع في مدينة العين السخنة على البحر الأحمر، والتي تعد إحدى أبرز شركات تصنيع الأسمدة في أفريقيا.



ومن المتوقع أن يساعد استثمار مؤسسة التمويل الدولية في خلق وظائف للعمالة الماهرة، وتحفيز الاستثمارات الخارجية في قطاع الصناعة ، ودعم المزارعين أصحاب الأراضي الصغيرة الذين يعتمدون بشكل كبير على شراء الأسمدة من الشركة.

